La Ciotat Nguyên lê, John Hadfield Duo Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 4 novembre 2023, La Ciotat. Nguyên lê, John Hadfield Duo Samedi 4 novembre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents Le cœur battant de ce duo de musiciens qui se connaissent depuis longtemps est l’improvisation, autant musicale que numérique. Une création en temps réel d’univers générés devant le spectateur qui découvre l’œuvre en même temps que les artistes qui la font naître.

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne .

