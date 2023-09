Onda Ya Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 28 octobre 2023, La Ciotat.

Onda Ya Samedi 28 octobre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents.

Onda Ya est un groupe qui se réapropprie des morceaux directement issus des univers des musiques Afro-latines. Porté par deux voix aux ondes envoûtantes et harmonieuses, celles des chanteuses Ambar et Elsa, ainsi que leurs « compadres », quatre musiciens expérimentés qui redessinent un répertoire de chansons latines teintées de sonorités afro, le voyage sera d’une grande richesse !!

https://www.youtube.com/watch?v=VeTAMRUMtaQ

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T23:30:00+02:00

