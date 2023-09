Mouvman Alé Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 21 octobre 2023, La Ciotat.

Mouvman Alé Samedi 21 octobre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

« Mouvman Alé incarne cette jeunesse réunionnaise positive et décomplexée, racinaire et débonnaire, ancrée et connectée, légère et vénère, baroudeuse et travailleuse, bousculant un paysage musical qui attendait enfin de pouvoir jouer des coudes. Mes chers concitoyens, je vous en conjure, votez Mouvman Alé ! » Bongou

« Le rythme s’accélère, le son enfle jusqu’à la dissonance et l’on verse avec eux dans le ventre du cratère, là où gronde un maloya hard rock aussi tellurique que mystique. » Télérama

https://www.youtube.com/watch?v=zTQdezTacGs

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

