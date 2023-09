La Cumbia Chicharra Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat, 7 octobre 2023, La Ciotat.

La Cumbia Chicharra Samedi 7 octobre, 20h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Propulsée par le grésillement enivrant des cigales,

chicharras en espagnol (tel un clin d’œil au guïro

sud-américain), l’armada marseillaise a parcouru la

planète entière avec sa cumbia méditerranéenne aux

sonorités afro-caribéennes. Et le constat s’impose

sans appel : aux confins de la danse et de la transe,

la Cumbia Chicharra fait chavirer toutes les foules

avec son mélange luxuriant et cuivré.

Elle brasse et elle métisse sous toutes les latitudes.

Qu’importe les âges ou les origines, avec ses 8

musiciens survoltés – souvent multi- instrumentistes

-, les concerts se transforment vite en cérémonie

festive, sensuelle et explosive.

https://www.lacumbiachicharra.com/

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

