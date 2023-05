Picon Mon Amour Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 20 mai 2023, La Ciotat.

Picon Mon Amour Samedi 20 mai, 21h00 Club Convergences 1, Place Evariste Gras Gratuit

PICON MON AMOUR

Chansons sans complexes

Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Laurène, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo, aux multiples basses, percu, ukulélé et chant essaie de lui voler la vedette par sa spontanéité burlesque.

Concert gratuit en extérieur sur la place Evariste Gras, organisé par le @club convergences.

Dès 19h

Petite restauration sur place

Buvette du Club

Batucada Baia Joia

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T21:00:00+02:00 – 2023-05-20T23:30:00+02:00

