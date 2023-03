Camille en Bal Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 15 avril 2023, La Ciotat.

Camille en Bal Samedi 15 avril, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€

Camille Simeray revient à ses amours occitanes pour un moment séduisant, cadencé, « emBALant ».

Depuis plus de 10 ans, Camille est une des voix de la scène occitane. Fondatrice et chanteuse de la Meute Rieuse on l’a également vue aux côtés de Guillaume Lopez, Manu Theron ou Xavier Vidal.

Lla chanteuse languedocienne à la personnalité bien trempée vous propose un bal original qui puise ses sources dans le répertoire des Pays d’Oc.

Camille chante pour vos pieds, pour vos corps BALancés, pour vos pensées du soir, elle vous invite à partager ses rencontres, ses moments de joies et d’émotions.

Originalité oblige, « Camille en Bal » est un trio où les chants sont féminins, à la voix rocailleuse de la leader s’adjoint la voix enracinée de Maud Séguier (Fai Deli), également flûtiste. Continuité oblige, le guitariste Morgan Astruc, fidèle complice, amène avec lui dans son BALuchon ses harmonies subtiles et son groove caractéristique.

Entre saveurs terriennes de pays viticole, envolées endiablées, percussions primitives, accords hispaniques et voix enlacées,

« Camille en Bal » vous cire le parquet!

Venetz bolegar, en dança !!

https://www.facebook.com/camillenbal

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/camillenbal »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-15T21:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00

2023-04-15T21:30:00+02:00 – 2023-04-15T23:59:00+02:00