Lavach' Samedi 8 avril, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents. Trans-folk arménienne & cosmopolite.

Insatiable explorateur des cultures du monde, le groupe déploie sur scène son groove cosmopolite, ses chansons bigarrées nourries de 20 ans de tournées en France, au Mexique, en Colombie, en Arménie, au Laos, aux Etats-Unis et en Europe de l’Est.

Le spectacle de Lavach’ est un voyage poétique et dansant, un road-movie musical dont l’Arménie est le port d’attache.

Sévane, la chanteuse aux racines arméniennes, mêle subtilement gouaille-rock’n’roll et mélancolie. Virevoltant avec son accordéon, elle emmène son groupe dans une énergie bastringue qui gagne aussitôt le public ! Un violoniste acrobate, un guitariste rugissant et un batteur explosif complètent ce quatuor d’alchimistes. Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

