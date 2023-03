Céline Bonacina & Laurent Dehors Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 1 avril 2023, La Ciotat.

Céline Bonacina & Laurent Dehors Samedi 1 avril, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras 12€ / 8€ pour les adhérents

Lorsque les univers musicaux et les personnalités de Céline Bonacina et Laurent Dehors se rencontrent, on ne sait pas jusqu’où cela peut nous mener !

Avec Céline Bonacina aux saxophones baryton, soprano ou à la voix et Laurent Dehors, poly-instrumentiste, aux diverses clarinettes, du très grave à l’aigu, en passant par le saxophone ténor ou la cornemuse, les combinaisons de timbres et d’ambiances musicales promettent d’être contrastées.

Alliant à la fois extrême douceur et énergie presque sauvage, ces deux instrumentistes explorent toute une palette d’émotions en duo, au gré de leurs compositions personnelles.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

13600 La Ciotat Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

