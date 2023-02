Pierrette et ses Payettes Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Pierrette et ses Payettes est un ensemble marseillais de séga, la musique qui fait danser les îles de l’Océan Indien depuis les années 60. Composée de Sandra Richard aux kayamb et au chant, Sanae El Bajnouni au chant, Kader Denednia au mandole et au chant et Samuel Foudrin aux percussions et au chant, Pierrette et ses Payettes rendent hommage à travers son nom à la ségatière réunionnaise Pierrette Payet. Si cette référence assumée délimite un cadre ; à aucun moment, elle n’enferme ces quatre artistes dans une norme. Bien au contraire !

Ils revendiquent un séga marseillais où les mélodies créoles et le son des percussions de la Réunion, se mêlent au gré de leurs reprises et compositions aux sonorités du mandole, cette guitare du Maghreb. Sega marseillais donc, ouvert sur la Méditerranée et au-delà, leur répertoire est une joyeuse invitation à la danse! Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

