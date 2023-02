Reggae Club 100% vinyl party Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 11 mars 2023, La Ciotat.

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Club Convergences se transforme en REGGAE CLUB pour une soirée dansante consacrée à la musique jamaïcaine.

Une soirée proposée et concoctée par 2 membres de Massilia Sound System : Prince Tatou (Moussu T) le fondateur du groupe et son actuel dj : DJ Kayalik.

Un sound system à l’ancienne, 100% vinyle, juste pour danser et s’amuser en écoutant de la bonne musique.

REGGAE CLUB c’est une soirée en 2 parties:

D’abord, une remontée dans le temps avec Prince Tatou qui pour l’occasion ressortira les trésors de sa discothèque : du ska, du rocksteady et le reggae des débuts. Une sélection de pépites musicales sorties entre 1966 et 1973, l’adolescence du reggae, une musique joyeuse, puissante, loin des clichés et des normes. Une musique libre et populaire, le rythme des rude boys des ghettos de Kingston et des prolos des banlieues britanniques. Du reggae peu souvent entendu, dansant, baroque et nerveux.

Pour suivre, DJ Kayalik nous ramènera au présent (et même au futur) avec sa science des platines et une sélection énergique du meilleur du reggae digital, mixé avec talent et inventivité par un des grands parmi les Djs marseillais. Un son entre ragga et hiphop pour terminer la soirée en beauté !

Reggae Club c’est l’occasion d’user ses souliers, un moment pour les boulégants et les boulégantes, pas du reggae pour fatigués !

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne



