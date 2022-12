Alberi Sonori Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Né en 2010 en Italie, « ALBERI SONORI » est un groupe basé à Toulouse depuis janvier 2018.

La tradition italienne du chant et de la musique populaire

trouve une nouvelle naissance; dans une démarche d’actualisation Alberi Sonori enracine sa recherche dans l’histoire des traditions, des rituels et des croyances de l’Italie entière et s’appuie sur l’étude de différents témoignages collectés depuis plus de 13 ans.

Pour Alberi Sonori, le chemin est clair : apporter à la musique traditionnelle une nouvelle vitalité, la replacer dans le fil d’une oralité actuelle, la rendre simple, sincère, directe. Entrée 12€ – 8€ avec l’adhésion

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

