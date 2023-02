Micro Ouvert Hip Hop Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Micro Ouvert Hip Hop
Vendredi 10 février, 21h00
Club Convergences 1, Place Evariste Gras
13600 La Ciotat
Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur

Le micro ouvert Hip Hop du Club Convergences revient avec:

Lowmax – backing band

https://www.facebook.com/Lowmax.Backing.Band

MC Sage Souye

https://www.facebook.com/sagesouye

Entrée au dé: de 1 à 5€

Si tu fais 6 c’est gratis

