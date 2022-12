Macadam Bazar Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 28 janvier 2023, La Ciotat.

Macadam Bazar Samedi 28 janvier 2023, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

12 / 8€

♫♫♫

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur

Cela fait plus de dix ans que Macadam Bazar sillonne les routes alternatives du rock musette et de la chanson punk. Ils ont donné des centaines de concerts à travers l’hexagone : festivals, salles de spectacle mais aussi prisons, squats, lycées, manifestations et interventions militantes en tout genre.

Ces copains de lycée devenus saltimbanques des temps modernes impressionnent de par leur parcours et leur sonorité atypique. De l’accordéon qui chante le rock n’ roll, des guitares distordues qui parlent de tendresse et du violon irlandais qui fait danser les petits matins au folklore des pays de l’Est, ils nous offrent une orchestration surprenante pour un mélange de cultures dont eux seuls ont le secret.

Ils font partie de ces groupes qui ne s’embarrassent pas d’étiquettes et vont où leur esprit libertaire les mène. Leur musique est à leur image : très colorée et ouverte sur une quantité d’univers différents….

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérent.e.s.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T21:30:00+01:00

2023-01-28T23:59:00+01:00