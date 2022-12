Micro Ouvert Chanson Française Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Micro Ouvert Chanson Française Vendredi 20 janvier 2023, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Avec Rémi à la guitare et Loïc au piano et au violon !

(Macadam Bazar – Zoulouzbek band – MimE)

Prends le micro dans un répertoire chanson française (Renaud, Brassens, Piaf, Gainsbourg, Mano Solo, les Ogres de Barback, La rue Ketanou…)

Ouverture des portes à 20h30

Entrée au dé: de 1 à 5€, si tu fais un 6 c’est gratis!

Buvette du Club Convergences avec une sélection de bières artisanales et locales et Flechtanque Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

