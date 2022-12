Bonkers crew Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Rock pop progressif se mêlant aux élans improvisateurs du jazz et à l’énergie intense de l’electro.

Pur moment de folie sur scène, avec des musiciens totally crazy, produisant un son puissant, lourd et avant-gardiste.

Difficile à décrire, mais facile à enflammer le dancefloor et déboucher les tympans. Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation



Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.



En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

