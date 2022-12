Grand bal du pré-nouvel an: La Rague Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Grand bal du pré-nouvel an: La Rague Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 30 décembre 2022, La Ciotat. Grand bal du pré-nouvel an: La Rague Vendredi 30 décembre, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

12€

♫♫♫ Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Le traditionnel grand bal du pré-nouvel an au Club Convergences revient.

Tu es invité à t’y présenter dans ton costume des années fadades et en bonne compagnie

Bonnes bières pas chères, Flechtanque, moulon de FILLES et de MECS sympas. La Rague:

De La nouvelle Orléans à La Ciotat, d’un siècle à l’autre,

La Rague s’approprie les trésors du répertoire Early Jazz en y insufflant des des sonorités modernes irrésistiblement dansantes.

Flats Quentinious – Piano

Orlando Banana – Banjo, chant

Hot Scott Tubar – Trombone, chant

David Warden – Batterie

Concert à 21h30 // 12€

Ouverture des portes à 20h30

Début à 21h30

En adhérant à l’association vous soutenez notre action et contribuez au maintien de la culture musicale toute l’année à La Ciotat. La carte d’adhésion est à 25€ pour la saison 2019/2020, et vous donne accès à tous les concerts pour 8€ !!!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-30T21:30:00+01:00

2022-12-31T00:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, La Ciotat Autres Lieu Club Convergences 1, Place Evariste Gras Adresse 13600 La Ciotat Ville La Ciotat lieuville Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Departement Bouches-du-Rhone

Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ciotat/

Grand bal du pré-nouvel an: La Rague Club Convergences 1, Place Evariste Gras 2022-12-30 was last modified: by Grand bal du pré-nouvel an: La Rague Club Convergences 1, Place Evariste Gras Club Convergences 1, Place Evariste Gras 30 décembre 2022 Club Convergences 1 La Ciotat Place Evariste Gras La Ciotat

La Ciotat Bouches-du-Rhone