Benoit Moreau Trio Samedi 17 décembre, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

12 / 8€

♫JAZZ♫ Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur Le BMT de Benoît Moreau (guitare) Jérémi Martinez (batterie) et d’Adrien Coulomb (contrebasse) explore les possibilités expressives d’une formation sobre et flexible, issue du jazz, mais aussi du rock, de la folk et de toutes les musiques.

Rêve Party | Benoît Moreau Trio (bandcamp.com)

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

