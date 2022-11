Projection « Marley » + concert: Axetone Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 10 décembre 2022, La Ciotat.

Projection « Marley » + concert: Axetone Samedi 10 décembre, 18h00 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

13,5€

♫BOB MARLEY TRIBUTE♫

Club Convergences 1, Place Evariste Gras 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d’Azur

SOIRÉE SPÉCIALE

>>> FILM et CONCERT <<<

Tarif film + concert : 13,5€

FILM à 18h au Cinéma Lumière

Place Evariste Gras

13600 LA CIOTAT

« MARLEY »

Film de Kevin Macdonald

Avec Bob Marley, Margaret James, Hugh Creek ‘Sledgo’ Peart

en VOD

Synopsis:

La place de Bob Marley dans l’histoire de la musique, son statut de figure sociale et politique et l’héritage qu’il nous laisse sont uniques et sans précédent.

Ses chansons délivrent leur message d’amour et de tolérance, de résistance à l’oppression, et transcendent les cultures, les langues et les religions aujourd’hui encore, avec la même force que lorsqu’il était en vie.

En collaboration avec la famille de l’artiste – qui a ouvert ses archives privées pour la première fois – Kevin Macdonald a réuni une mine d’informations, des images d’archives rarissimes et des témoignages poignants qui interrogent le phénomène culturel tout en dessinant le portrait intime de l’artiste, depuis sa naissance jusqu’à sa mort en 1981, faisant définitivement de MARLEY le film documentaire de référence, au moins pour les 30 années à venir.

CONCERT à 21h30 au Club Convergences

sous le cinéma Lumière

Place Evariste Gras

13600 LA CIOTAT

Ouverture des portes à 20h30

AXETONE

BOB MARLEY TRIBUTE

De Studio One à Island Records

7 musiciens de la scène locale (Massilia Sound System, Moussu T e lei Jovents, The Handcart) exceptionnellement réunis pour distiller un reggae dans le pur son des années 70.

Tarif film + concert : 13,5€

!!!!Places limitées!!!!

Billets pour le concert à retirer au cinéma Lumière dès 17h30.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T18:00:00+01:00

2022-12-10T23:00:00+01:00