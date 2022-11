Petit Tonnerre Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Petit Tonnerre Club Convergences 1, Place Evariste Gras, 3 décembre 2022, La Ciotat. Petit Tonnerre Samedi 3 décembre, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

12€ / 8€ pour les adhérents.

Entre musiques du monde et soubresauts électro, Petit Tonnerre s’est lancé dans une grande chevauchée au cœur des contrées excitantes du néo-trad.

Lauréat coup de cœur du dispositif « Prenez votre envol », ce jeune quintet s’aventure à la croisée des mondes avec un instrumentarium ouvert à toutes les influences : violon, accordéon, saxophone, mandoline, contrebasse, claviers, machines et voix, tout virevolte dans un répertoire aux échos des musiques populaires méditerranéennes, enlevées et vagabondes, dansantes et sautillantes.

De quoi mettre du soleil sous la pluie… https://www.facebook.com/profile.php?id=100077210509480 Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

