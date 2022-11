The Yellbows Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

The Yellbows Samedi 26 novembre, 21h30 Club Convergences 1, Place Evariste Gras

12€ / 8€ pour les adhérents.

The Yellbows, un quartet de compositions originales aux accents du sud des Etats Unis.

Qui que l’on soit, d’où que l’on vienne, les Yellbows, ça fait bouger la tête et donne des fourmis dans les pieds… Et vice versa!

Dans son nouvel opus, le quartet aux racines New Orléans et aux saveurs éclectiques ose et réussit même le pari d’allier finement sa rythmique fougueuse, son banjo et ses cuivres

à la langue de Molière !

https://www.facebook.com/theyellbows

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne

2022-11-26T21:30:00+01:00

2022-11-26T23:30:00+01:00

