Club ciné | Projection d’un film et discussion l’Archipel Fouesnant, vendredi 2 février 2024.

Club ciné | Projection d’un film et discussion l’Archipel Fouesnant Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

PROJECTION ET ÉCHANGE | DURÉE : 91’ + ÉCHANGE | LIEU : SALLE DE SPECTACLES

« L’ESPRIT DES LIEUX » – CLUB CINÉ | BRUISSONNANT

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque (02.98.51.14.14 et contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr)

À la tombée du jour, Marc Namblard camoufle ses micros dans un sous-bois, avant de s’éloigner pour se fondre dans la nature. Toute la nuit, son enregistreur capte des ambiances : souffles, chants, hurlements, craquements… qu’il retravaille en studio pour composer des paysages sonores. Comme son père qui l’enregistrait avec son magnétophone lorsqu’il était enfant, Marc capte les voix de ses filles et transmet sa passion du son à l’ainée, Lucie. Intriguée par ses activités nocturnes, elle l’accompagne en forêt. Autour d’eux les cerfs brament. Marc partage aussi sa bibliothèque sonore avec des artistes. Avec le compositeur Christian Zanési, l’idée d’une pièce de musique électroacoustique fait son chemin.

LA PROJECTION DE CE FILM DOCUMENTAIRE RÉALISÉ PAR STÉPHANE MANCHEMATIN ET SERGE STEYER SERA SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC LE PROTAGONISTE DU FILM, LE GUIDE NATURALISTE, AUDIO-NATURALISTE ET ARTISTE SONORE MARC NAMBLARD ET AVEC ERIC THOMAS, ARTISTE SONORE ET PROGRAMMATEUR DE BRUISSONNANT.

.

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr



Mise à jour le 2024-01-16 par OT FOUESNANT LES GLENAN