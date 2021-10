Club ciné : le Pèlerin, Charlie Chaplin Plougasnou, 26 octobre 2021, Plougasnou.

Club ciné : le Pèlerin, Charlie Chaplin 2021-10-26 – 2021-10-26

Plougasnou Finistère

Réalisé en 1922, Le Pèlerin est une satire légère de la vie dans une petite ville et de la religion.

Chaplin y joue un prisonnier évadé qui vole les vêtements d’un ecclésiastique en train de se baigner, et qui arrive dans la petite ville où on attend justement l’arrivée du nouveau pasteur.

‘Projet-Echange-Développement’ vous propose ce magnifique film à la salle Municipale de Plougasnou.

GRATUIT

Mardi 26 octobre à 10h30

