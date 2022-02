Club Ciné Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

Club Ciné l'Archipel 1 Rue des Iles Fouesnant

2022-03-06 20:30:00 – 2022-03-25 l'Archipel 1 Rue des Iles

Fouesnant Finistère CLUB CINÉ EST LE RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DU CINÉMA, AMATEURS OU CINÉPHILES CHEVRONNÉS.

LA PROJECTION DANS LA SALLE DE SPECTACLES EST SUIVIE D’UNE DISCUSSION. Cette occurrence du Club Ciné est en lien avec le spectacle La Question de la Compagnie Forget me not (Laurent Meininger) présenté à l’Archipel les 29 mars. 50 ans après la fin de la Guerre d’Algérie, le film sélectionné pour ce Club Ciné reviendra sur ce conflit. Public ado et adulte Animé par Natacha Sur inscription | Film sous-titrés en français. Dans le cadre de ÊTRE, une programmation consacrée au handicap contact.archipel@ville-fouesnant.fr +33 2 98 51 14 14 http://www.archipel-fouesnant.fr/ CLUB CINÉ EST LE RENDEZ-VOUS DES AMOUREUX DU CINÉMA, AMATEURS OU CINÉPHILES CHEVRONNÉS.

