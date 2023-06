COB Canoé-Kayak : Club de Sports de pagaie, locations et sorties encadrées Club Cano–kayak Brioude, 28 juin 2023, Brioude.

Brioude,Haute-Loire

Bienvenue au Club Canoé-Kayak de Brioude

Location tout l’été au club de la plage de la Bageasse (à proximité du camping)

Séances et sorties club toute l’année..

à ; fin : . .

Club Cano–kayak Pont de Lamothe

Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Welcome to the Brioude Canoe-Kayak Club

Renting all summer long at the club of the beach of Bageasse (near the camping)

Club sessions and outings all year long.

Bienvenido al Club de Canoa-Kayak de Brioude

Alquiler todo el verano en el club de la playa de Bageasse (cerca del camping)

Sesiones y salidas del club durante todo el año.

Willkommen beim Club Canoé-Kayak de Brioude!

Vermietung den ganzen Sommer über im Club am Strand von La Bageasse (in der Nähe des Campingplatzes)

Sitzungen und Clubausflüge das ganze Jahr über.

Mise à jour le 2023-06-15 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne