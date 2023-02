Club Cabaret x SASS – Anna Reusch (Drumcode), Matt Sassari & Jack Ollins Cabaret Aléatoire, 24 mars 2023, Marseille 3e Arrondissement .

Club Cabaret x SASS – Anna Reusch (Drumcode), Matt Sassari & Jack Ollins

41 rue Jobin Cabaret Aléatoire Friche la Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhone Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

2023-03-24 23:00:00 23:00:00 – 2023-03-24

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement

Bouches-du-Rhone

EUR 8 12 SASS #3

Pour la première SASS de l’année, c’est avec une très grande fierté que nous accueillions l’une des productrices Techno les plus demandées actuellement



Anna Reusch.

À présent membre de l’écurie Drumcode d’Adam Beyer, elle nous fait l’honneur de se joindre au line up SASS pour la toute première fois à Marseille et en exclusivité chez nous, aux côtés des maîtres Matt Sassari & Jack Ollins .C’est aussi l’occasion unique de (re)découvrir la Techno / Tech House de Matt Sassari, artiste marseillais aux millions de streams en pleine ascension et fondateur du label SASS, colonne vertébrale de la soirée.



ARTISTES

• Anna Reusch (Drumcode, Tronic, Subvision – Dresden, ALL)

TechnoNature.

Anna Reusch est une DJ déterminée, aimant la vie et autonome.

Elle grandit en Allemagne entourée de chevaux et d’instruments, et c’est à 15 ans, alors qu’elle fréquente le technofloor de l’Europalace, qu’elle tombe amoureuse du DJing.

Un soir, le DJ résident lui confie les platines pour aller aux toilettes, ce qui la pousse à vouloir dompter les platines.

À seulement 17 ans, elle signe un contrat de cinq ans avec Zyx Records et fait sa première tournée en Allemagne au cotés de Marc Oh.

Cependant, éprouvée par cette vie stressante aussi jeune, Anna retourne à l’université pour poursuivre ses études.

Maintenant, en plus de son travail de mannequin, elle choisit soigneusement les événements auxquels elle participe, et conserve toujours un peu plus son autonomie. Anna Reusch LifeLive Festival 2021



• Matt Sassari (SASS / Truesoul / Cr2 – Marseille, FR)

Techno/HouseInarrêtable.

Avec des sorties sur des labels notables tels que sur Terminal M / Intec / Tronic / Relief / Sci + Tec. Matt est à l’origine d’un mélange unique de Techno et Tech House, qui lui permet d’orienter sa carrière comme il le souhaite.

Son style inimitable sur scène, couplé à ses productions populaires, emmène aujourd’hui le jeune Marseillais à travers le monde, remplissant son agenda de shows aux quatre coins du monde.

Toujours avec le soutien continu de Carl Cox, Adam Beyer, Joseph Capriati, Chris Liebing, Nicole Moudaber.

L’avenir s’annonce radieux pour Matt Sassari. Utopia Festival 2021, Le Prélude



• Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR)

House, Techno, Detroit Militant respecté.

Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets.

Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter. Utopia, L’Odyssée

Club Cabaret, rendez-vous vendredi 24 mars avec Anna Reusch (Drumcode), Matt Sassari & Jack Ollins.

http://www.cabaret-aleatoire.com/

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-02-08 par