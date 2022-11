Club Cabaret x Paradox – A.L.A.E + Moteka Live + Tauceti, 9 décembre 2022, .

Club Cabaret x Paradox – A.L.A.E + Moteka Live + Tauceti



Après des retrouvailles plus que réussies en compagnie de Remco Beekwilder, Paradox est de retour au temple marseillais des musiques actuelles. A l’occasion de ce 14e Club Cabaret x Paradox, on vous propose une nouvelle vision de la fête Techno.



Artistes

• Moteka Live (Skryptöm, Marseille)

Techno

Le premier album de Moteka, « As we fought Iron Giants » sort en 2019 sur le label Skryptöm. Adepte inconditionnel du live, les performances scéniques de Moteka laissent une grand place à l’improvisation, avec l’utilisation combinée de machines et de logiciels. En 2018 il intègre auprès de Maxime Dangles, Electric Rescue et Kmyle, le groupe techno Möd4rn dont le deuxième album sort en septembre 2022. Enfin, fin 2022, Moteka revient sur Skryptöm avec un deuxième album, produit en collaboration avec l’artiste canadien Truant.J.



• Tauceti (30D Records, Lyon)

Techno

Tauceti n’a pas fini de célébrer la techno sous ses différentes facettes, notamment le côté mental. Sa musique est directe et honnête, mais n’est pour autant pas ordinaire : techno profonde, mentale et mélancolique, mais aussi percussive, texturée, brute et industrielle, ses savants mélanges en font un véritable talent émergent de la scène techno française.

Aujourd’hui résidente du légendaire club lyonnais Le Sucre, c’est sans surprise que la jeune artiste s’est vue partager des plateaux avec Phase, Ansome, DJ Stingray, Paula Temple, I Hate Models ou Jeff Mills.



• A.L.A.E (Paradox, Marseille-Casablanca)

Techno

Co-fondateur du webzine et collectif Paradox, Alae conçoit la techno dans toutes ses variantes, avec un penchant assumé pour le sombre et le percutant. Dans le cadre des soirées Paradox au Cabaret aléatoire, il a partagé l’affiche avec des artistes internationaux tels que Ellen Alien (Bpitch), Zadig (Tresor, Sotor), Sunil Sharpe (Earwiggle, Mord), Antigone (Token) et Bas Mooy (Mord).

