Club Cabaret x Metaphore Collectif présente « New Club Era », 18 novembre 2022



2022-11-18 23:00:00 23:00:00 – 2022-11-18 EUR 5 10 « New Club Era »Metaphore Collectif s’entoure de 5 artistes, producteur·ices et/ou Dj qui définissent chacun·e·s à leur façon les nouveaux horizons de la Club Music en France. Après avoir assimilé les codes des musiques électroniques des 80’s à nos jours, ces jeunes artistes intègrent à leur palette sonore les éléments d’une culture urbaine et pop.

Dans leurs Dj sets i·elles défrichent les sonorités des scènes émergentes du monde actuel et les mélangent aux standards de la Club Music, offrant ainsi une rave exaltante et kaléidoscopique.



ARTISTES

Caïn و Muchi

Camélia

Guerre Maladie Famine

Israfil, Shlagga & Vazy Julie

Lisa More

Seul Ensemble Soirée Club Cabaret, rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 18 novembre avec Metaphore Collectif qui présente « New Club Era ».

