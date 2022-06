Club Cabaret x Caisson Gauche – Lucia Lu, 10 juin 2022, .

Club Cabaret x Caisson Gauche – Lucia Lu

2022-06-10 23:00:00 – 2022-06-10

Club Cabaret

Tous les vendredis

Le rendez-vous émergence & découverte, main dans la main avec le territoire.



Caisson Gauche Records est de retour au Cabaret Aléatoire.

Apres deux soirées mémorables aux cotés de S-File (GND) et Yan Cook en live, Caisson Gauche est de retour avec la nouvelle pépite berlinoise Lucia Lu.

Ses passages à HÖR Berlin l’ont fait connaître du grand public.

Entre HardTechno, Ghetto, Break et Acid Lucia Lu débarque à Marseille vous faire transpirer.

Toujours aux côtés des dj résidents Caisson Gauche Records Kepler & external Circuit.



Artistes

• Lucia Lu (Hoe_mies – Berlin, GE)

HardTechno, Ghetto, Break

Originaire de Berlin (est) Lucia Luciano se démarque de la scène Berlinoise à plus d’un titre. DJ, organisatrice communautaire, podcaster, mannequin et co-fondatrice du collectif Hoe_mies, elle est devenu une figure incontournable dans la capitale de la Techno Européenne.

Dans ses débuts avec Hoe_mies, sa mission était de créer des espaces sûrs pour les personnes marginalisées dans une scène dominée par les cis, que par ses sets avec un son si distinctif.

En tant que DJ, Lucia Lu remet en question la conception étroite et les stéréotypes archaïques de ce à quoi ressemble et sonne la « techno berlinoise », et surtout, à qui elle s’adresse.

Les sets chauds, rapides et habités de Lucia Lu, fusionnent l’énergie de la techno, de la house avec des hymnes pop, hip-hop et même disco. Ce mélange représente à lui seul une puissante protestation contre l’atmosphère austère et sérieuse qui domine la sphère de la musique électronique.

Replongeant ainsi le public dans l’esprit original de la musique électronique: un genre initié par les personnes queer de couleur, qui ont conçu un son euphorique qui leur a permis d’être et de s’exprimer sans s’excuser, en toute liberté.

L’énergie magnétique de Lucia lu a attiré un public fidèle qui est tout aussi touché par sa musique que par son engagement à apporter des changements positifs dans l’industrie musicale.

Compte tenu de l’étendue de ses connaissances musicales et de sa capacité caméléon à apaiser les fans inconditionnels de hip-hop et de techno, avec Lúciano, vous pouvez vous attendre à l’extraordinaire.



• Kepler (Caisson Gauche – Marseille, FR)

Techno, Electro, Break

Kepler, artiste, dj, producteur et fondateur du label » Caisson Gauche Records » en 2015.

Depuis lors, il ne cesse de partager son amour de la musique électronique via ces différents Ep et en tant que dj lors des événements Caisson Gauche à Marseille et partout en France. Kepler propose des set qui traverse les horizon Techno, House Break. Producteur d’une techno qui se veut « garage et bien tordue », il puise son inspiration dans la puissance et la rythmique de la musique électro ainsi que dans des labels tel que UTTU, Clone, BNR ou encore Uncage.



• External Circuit ([Marseille – FR)

Techno

DJ et producteur incontournable de Caisson Gauche,

External Circuit est une véritable bête de scène, ceux qui ont eu l’occasion de le voir au Delta Festival lors des soirées Send Nudes ou encore lors du The Walking Bass Festival peuvent en témoigner.

Musicalement il tire son inspiration des tracks mythiques de Detroit, Chicago et de la techno berlinoise. Il navigue entre ces influences électro et y mélange des sonorités afro, ghetto ou breakées.

Ce groove et sa perception de la musique vous transporteront dans son univers qui ne connaît que très peu de limites.

