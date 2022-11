Club Cabaret – Vibe® – I Am Bam + Over The Flash (Live) + Mael Comb + Aorbe, 2 décembre 2022, .

Club Cabaret – Vibe® – I Am Bam + Over The Flash (Live) + Mael Comb + Aorbe



2022-12-02 23:00:00 – 2022-12-02

EUR 5 10 Club Cabaret x Vibe® #CC1



Nous vous proposons la découverte de l’onde sonore VIBE fusionnelle entre le dancefloor et les artistes. Pour cette première édition au Cabaret Aléatoire, nous avons le privilège de vous présenter pour la première fois à Marseille : I AM BAM, un artiste incontournable de la scène techno européenne.



ARTISTES



• I AM BAM ( Arts | I Am Bam Recordings | Suara | Silver M – Naples, IT)

Techno | Hard Techno | HypnoticTechno – Wo Das Licht Endet

I AM BAM est un artiste d’origine Italienne, empreint d’une énergie puisée dans ses origines rock, ainsi que ses multiples enfances entre Los Angeles, Téhéran, Sydney, New-York et Naples, où il intervient régulièrement en studio comme guitariste de session.I AM BAM se lance en 2016 dans la production de musique électronique et reçoit rapidement le soutien de la BBC1 et d’artistes majeurs pour son premier titre « Lose Control ».

Après un virage résolument techno, I AM BAM propose sa musique puissante et hypnotique au sein de labels, comme ARTS, Suara, Terminal M, Planet Rhythm, Dolma, Eclipse, et lance en 2020 son label éponyme: I AM BAM RECORDINGS.

Son amour de la musique, sa persévérance et son enthousiasme l’emmène en permanence sur les plus grands clubs d’Europe

I AM BAM est régulièrement mis en avant par des artistes majeurs comme Joseph Capriati, Richie Hawtin, Ellen Allien, Ben Klock, Monika Kruse, Dave Clark, Chris Liebing, Adam Beyer, Fatima Hajji pour ne citer qu’eux.

Pour sa première à Marseille, VIBE réserve le meilleur accueil pour I AM BAM we gonna destroy it.



• OVER THE FLASH (Vibe | La Cosa Minimalista – Toulon, FR)

Live Techno | Hypnotic | Hard TechnoLightning Rider.

Producteur et Liver, OVER THE FLASH crée son premier live avec ses comparses de Nonem dans l’été 1999, suivent alors de nombreuses expériences à travers teknivals et autres fêtes libres à travers la France et l’Italie, il intègre plusieurs projets de collectifs Marseillais avant de créer VIBE en collaboration avec AORBE et MAËL COMB en 2022.

Résident hebdomadaire sur The One Ibiza FM depuis 2020 pour ses mixes deep house, ses productions et ses lives sont résolument techno, sombres et hypnotiques, comme en témoigne son dernier EP « Synchronysm ». Pour cette première VIBE au Cabaret Ɐןǝ́ɐʇoı̣ɹǝ, OVER THE FLASH arrive avec du 100% inédit we gonna destroy it.



• AORBE (Vibe – Toulon, FR)

Hard Techno | Rave | Hard TranceÉpilogue et précision sonique.

Épicurien de la musique électronique, AORBE offre une vision précise et singulière du son Techno et Hard Techno, forgée dans le feu des dancefloors parisiens, et des warehouses qu’il parcourt assidûment. Acharné de travail et de recherches de sons parfait, le projet VIBE était pour lui une évidence. AORBE vient donc agir pour la première fois sur le booth du Cabaret Ɐןǝ́ɐʇoı̣ɹǝ avec une sélection de techno intense et obsédante we gonna kill it.



• MAEL COMB (Vibe – Toulon, FR)

Techno | Dark TechnoEnvoûtement préliminaire.

Reconnu pour sa grande expertise de la Tech-House et du Street Groove, MAEL COMB écume les booth des clubs du Sud de la France aux seins de plusieurs collectifs phares, avant de rejoindre OVER THE FLASH et AORBE pour lancer le projet VIBE. Aussi bien compositeur de hip-hop que fan invétéré de schranz, MAEL COMB prépare un assemblage Dark spécialement conçu pour cette Vibe we gonna awake it.

Soirée Club Cabaret

Pour cette première édition au Cabaret Aléatoire, nous avons le privilège de vous présenter pour la première fois à Marseille : I AM BAM.

dernière mise à jour : 2022-11-09 par