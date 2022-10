Club Cabaret – SASS w/ Oscar L + Matt Sassari + Jack Ollins, 25 novembre 2022, .

Club Cabaret – SASS w/ Oscar L + Matt Sassari + Jack Ollins



2022-11-25 23:00:00 23:00:00 – 2022-11-25

EUR 5 10 En Juillet 2022, Matt Sassari lance son nouveau label SASS, l’occasion rêvée d’annoncer sa première collaboration avec le grand Green Velvet. Rien que ça !



On y trouvera par la suite de prochaines collab avec plusieurs grands noms de la Techno dont Oscar L, Will Clarke, Dense & Pika, Jack Ollins pour ne citer qu’eux.

Un peu partout dans le monde, Matt Sassari propose ses propres évènements en invitant à chaque fois un ou plusieurs artistes du label !

C’est donc tout naturellement que Matt Sassari pose ses valises à Marseille, sa ville natale pour une soirée Sass aux côtés de Oscal L & Jack Ollins !



ARTISTES

• Oscar L (Drumcode – Madrid, ES)

Techno ibérique

Combinaison unique.

Avec plus de 10 ans d’expérience internationale derrière lui, Oscar L est l’un des noms incontournables de la scène électronique ibérique.

Charisme, persévérance et énergie sont les qualités qui le définissent le mieux.

On les retrouve également dans sa musicalité si particulière, sorte de combinaison d’influences qui attire l’attention.

Et pas de n’importe quels labels : Suara, Toolroom, Truesoul, 1605, Stereo ou Matériel pour ne citer qu’eux, tous connaisseurs du talent et de l’efficacité que contiennent les productions de l’artiste espagnol.



• Matt Sassari (SASS / Truesoul / Cr2 – Marseille, FR)

Techno/House

Inarrêtable.

Avec des sorties sur des labels notables tels que sur Terminal M / Intec / Tronic / Relief / Sci + Tec. Matt est à l’origine d’un mélange unique de Techno et Tech House, qui lui permet d’orienter sa carrière comme il le souhaite.

Son style inimitable sur scène, couplé à ses productions populaires, emmène aujourd’hui le jeune Marseillais à travers le monde, replissant son agenda de shows aux quatre coins du monde.

Toujours avec le soutien continu de Carl Cox, Adam Beyer, Joseph Capriati, Chris Liebing, Nicole Moudaber. L’avenir s’annonce radieux pour Matt Sassari.



• Jack Ollins (RenDez Vous – Marseille, FR)

House, Techno, Detroit

Militant respecté.

Depuis 1994, il constelle le milieu électronique de ses apparitions intenses comme de ses projets.

Record shop, productions playlistées, organisation de soirées mythiques & programmateur de renommée font de ce DJ, au plus de 120 clubs dans le monde écumés, un ogre que personne ne peut arrêter.

Matt Sassari pose ses valises à Marseille, sa ville natale pour une soirée Sass aux côtés de Oscal L & Jack Ollins ! Rendez-vous au Cabaret Aléatoire le 25 novembre !

