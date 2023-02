Club Cabaret – Oposition (Taapion), Wolk, Benzo & Nothing Left – CC – PH4 Cabaret Aléatoire, 24 février 2023, Marseille 3e Arrondissement .

EUR 8 12 Après leur première chez nous avec le collectif [No Gender] et leur récente No Escape aux Docks des Suds, ce nouveau rendez-vous est marqué par la présence de différentes subtilités de Techno, de la Rave Old School à la Techno Progressive.



Avec des sets qui vont vous faire capoter, les artistes promettent de vous téléporter sans rien comprendre, jusqu’au petit matin.



ARTISTES



• Oposition (Taapion, Color, Synergy Records, ISMUS Berlin, Union Trance Mission – Lyon – Fr)

Rave Old School, Fast Techno, Hard Tecno

Abnégation.

Au cours des 9 dernières années, il perfectionne ses compétences de DJ en jouant sur 3 voir 4 platines. Ce type de mix est plus proche d’un set live et lui donne l’opportunité de créer un style unique lors de ses performances.

Mature et groovy, avec des éléments de Hardgrooves et Techno, il peut facilement adapter ses sets vers la Trance, Hardtrance, ou même Hardcore.



• Hör – Pure Hate 1st Anniversary – Oposition / May 19



• Nothing Left (Concrete Berlin – Berlin, All)

Rave, Hardcore, Indus

Techno import.

Artiste français du sud de la France, maintenant basé à Berlin, ses productions sont fortement influencées par le mouvement Hardcore des années 2000.

Issu de la génération Free Party, ses productions sons mettent en avant ses influences Rave, Hardcore et Indus.

Il est résident du collectif Obxene à Berlin depuis 2022.



• Benzo (PH4.records – Marseille, Fr)

Industrial Techno, Hard Techno

Bâtisseur.

Fondateur du collectif PH4_records, apporte sa passion pour le monde de la Rave underground à Marseille, à travers des événements underground dans des espaces uniques.

Après avoir clôturé des sets légendaires au Delta Festival, chez nous et à la Java à Paris, il conquiert son public avec son style énergique et sombre Hard techno, Dark Techno et Rave Old School.



• Wolk (PH4.records – Marseille, Fr)

Deep Techno, Melodic Techno

Solide.

Membre constant de la scène électronique marseillaise depuis bientôt 20 ans, il développe un style qui allie le groove du Katerblau, la froideur de Berlin et les mélodies envoûtantes de la Progressive italienne, pour créer des sets qui sonnent comme une odyssée.

En tant que résident du collectif PH4.records et fondateur de explor_collectif, il prône une fête libre et décomplexée, où chacun peut s’abandonner à ses émotions et vivre l’instant en toute sérénité.

Vendredi 24 Février, nous accueillons pour la seconde fois le collectif marseillais PH4 chez nous, pour une soirée déjà inoubliable avec Oposition (Taapion), Wolk, Benzo & Nothing Left.

