Club Cabaret Mila Dietrich, Kill The Void, Zoovie, Taka Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Club Cabaret Mila Dietrich, Kill The Void, Zoovie, Taka Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Cabaret Aléatoire vendredi 29 mars Club Cabaret Mila Dietrich, Kill The Void, Zoovie, Taka.

Release Party You Will Never Be Alone



A l’image de son nouvel album « You Will Never Be Alone », Mila Dietrich réunit un plateau d’artistes à la croisée des styles techno, trap et punk. Le 29 mars, jour de sa sortie, c’est à domicile que Mila a choisi de dévoiler ce nouveau projet.



• Mila Dietrich (techno trance emo)

Après un premier album sorti en 2021 dévoilant un personnage à l’image très marquée et inspiré par le Joker, puis plusieurs singles distillés depuis deux ans, Mila Dietrich construit un univers imprégné de cultures alternatives et cinématographiques.

« You Will Never Be Alone » varie entre techno, trance, hyperpop et emo trap et défend avec passion l’abolition des frontières entre les genres.

Un éclectisme musical revendiqué depuis plusieurs années qui fait de chacun de ses sets une expérience unique à l’énergie rebelle.



• Kill the void (techno punk)

Producteurs, chanteurs et performers live, Kill The Void transcende les genres avec une signature sonore sombre au goût acide entre Hard Techno et Punk EBM mêlée aux voix saturées de la chanteuse du duo, Ella. Dans un esprit de folie futuriste révolutionnaire assurément French Touch, le duo déjanté aux cheveux flashy livre un live entre violence et sensualité dévoilant un monstre techno hybride bien décidé à briser les règles.



• Taka (acid weirdo rave)

Taka oscille dans un global groove qui se veut chaud ou froid, jamais tiède. Acid weird disco, cosmic house et dark-synth d’un côté, rave et trancy de l’autre. Taka est dj résidente pour Radio Sofa, cofondatrice des Filles de la soeur mais aussi membre du collectif marseillais La Fièvre.



• Zoovie (trap underground)

Zoovie Kazuyoshi, anime girl auto-proclamée et DJ de référence en France du genre Trap underground et Drill auquel elle ajoute sa touche Manga Kawaii influencé par la culture Japonaise. Non seulement membre du collectif Hustle Babes et Weeb Trap House, Zoovie fait également partie du groupe Maison Otaku et peut se vanter d’avoir fait ses armes aux soirée Trap GDS, Manga Party, After PFW, Festivals etc.. En plus d’etre DJ, Zoovie crée également sa musique à son image disponible sur Soundcloud. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 23:00:00

fin : 2024-03-29 05:00:00

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

