Paris Badaboum île de France, Paris Club — Black Loops (+) Carlo (+) B From E Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Club — Black Loops (+) Carlo (+) B From E Badaboum, 24 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 24 septembre 2021

de 23h30 à 7h

payant

Black Loops, Carlo et B from E de la découverte le 24 septembre au Badaboum Elle tourne elle tourne elle tourne, la house mélo du berlinois Black Loops, Vendredi 24 septembre – 23h30 – 07h00 Black Loops / Carlo / B from E Étage : Sol-R avec Takirimatia Événements -> Soirée / Bal Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (249m) 1, 5, 8 : Bastille (481m)

Contact :Badaboum 0148065070 https://www.facebook.com/events/323318292880576 Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-09-24T23:30:00+02:00_2021-09-25T07:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Badaboum Adresse 2 Rue des Taillandiers Ville Paris lieuville Badaboum Paris