Club BD à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 6 mai 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Une fois par mois, autour d’un bon café / thé et de petites douceurs, les bibliothécaires vous proposent un club BD pour adolescents (à partir de 14 ans) et adultes. Un moment de partage pour échanger sur les bandes-dessinées, les mangas et les comics. Entrée libre, à partir de 14 ans

On vous attend nombreux pour ce nouveau club BD. Les bibliothécaires vous présenteront les nouveautés et leurs coups de cœurs.Ce sera pour vous aussi l’occasion d’échanger sur vos BD préférées.

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://www.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

