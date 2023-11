Soirée soupe aux choux Club Automobile de Lapalisse Lapalisse, 18 novembre 2023, Lapalisse.

Lapalisse,Allier

Repas et diffusion du film au profit du Téléthon. Organisé par le Club Automobile de Lapalisse..

2023-11-18 19:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Club Automobile de Lapalisse Place Leclerc

Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Dinner and movie for the benefit of Telethon. By Club Automobile de Lapalisse.

Comida y proyección de la película a beneficio del Teletón. Organizado por el Lapalisse Automóvil Club.

Mahlzeit und Ausstrahlung des Films zugunsten von Téléthon. Organisiert vom Automobilclub von Lapalisse.

Mise à jour le 2023-11-10 par Office de tourisme du pays de Lapalisse