du mercredi 8 septembre au samedi 11 septembre à Salle de boxe et d’haltérophile

L’association CAHM vous acceuille à ses deux journées portes ouvertes le mercredi 8 septembre 2021 et le samedi 11 septembre 2021 de 14h à 18h. Ces initiations sont proposées gratuitement afin de faire découvrir l’haltérophilie et la musculation aux enfants et adultes.

Gratuit

Initiations gratuites Salle de boxe et d’haltérophile rue des frères Niverd 61000 alençon Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00;2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00

