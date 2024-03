Club ados Médiathèque du Bois fleuri Lormont, mardi 21 mai 2024.

Club ados Atelier lecture animé par le Secteur ados adultes / Secteur Image et son de la médiathèque. Mardi 21 mai, 17h00 Médiathèque du Bois fleuri Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-21T17:00:00+02:00 – 2024-05-21T18:30:00+02:00

Fin : 2024-05-21T17:00:00+02:00 – 2024-05-21T18:30:00+02:00

Romans, BD, manga, actu, cinéma, séries, etc… On parlera de ce que vous aimez !

Lire et en parler, c’est se recentrer sur soi-même, une expérience intérieure à partager, une volonté de se réapproprier ses pensées, de réfléchir, de rire ou de s’émouvoir sans notion de performance ou de jugement. On vous y invite !

Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne, 33310 Lormont Lormont 33310 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Défi sans écran

AdobeStock