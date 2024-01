Club Ados Place de l’Hôtel de Ville Mauléon, mercredi 6 mars 2024.

Club Ados Place de l’Hôtel de Ville Mauléon Deux-Sèvres

Tu as envie de participer aux achats de BD, mangas, romans…de la bibliothèque.

Ce club est fait pour toi !

Kiffe tes lectures et lance-toi des challenges sans prise de tête.

À partir de 12 ans, sur réservation.

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bibliotheques@agglo2b.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 18:00:00

fin : 2024-03-06 19:00:00



