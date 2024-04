Club ados de la médiathèque de Floirac Médiathèque M.270 – Jean Darriet Floirac, samedi 18 mai 2024.

Club ados de la médiathèque de Floirac Rencontre avec la romancière Nathalie Bernard Samedi 18 mai, 11h00 Médiathèque M.270 – Jean Darriet Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T12:30:00+02:00

Le club ados de la médiathèque vous ouvre ses portes et vous invite à rencontrer Nathalie Bernard.

Ce sera l’occasion de partager un temps convivial et de participer à une séance de dédicace de ses livres, publiés aux éditions Thierry Magnier et en particulier son nouveau roman « ASH et ROSE », une romance gothique contemporaine, accessible à partir de 14 ans.

Médiathèque M.270 – Jean Darriet 11 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac 33270 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 80 90 60 https://mediatheque.ville-floirac33.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100085699013454 [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 86 99 28 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-floirac33.fr »}] La médiathèque M.270 – Jean Darriet s’inscrit au cœur du dispositif de rénovation urbaine de la plaine de Floirac. Ouverte en 2008, elle offre 600 m2 de salle de lecture où sont regroupées les collections adulte et jeunesse. Elle possède également deux salles polyvalentes pour des expositions, des contes, des rencontres-débats… Bus ligne 16 arrêt Curie Vcub La Poste de Floirac ; Accès personnes en mobilité réduite ; Parking voiture et vélo

@Nathalie Bernard