Club Ados – CSC Laëtitia Centre Sportif et Culturel La Laëtitia

Nantes

Centre Sportif et Culturel La Laëtitia, 17 février 2022, Nantes.

Horaire : 10:00 17:00

Gratuit : non Tarif selon QF CAF Renseignements : www.laetitia-nantes.fr 11-15 ans C’est tout un programme d’activités adapté à l’âge des ados, spécifique et varié, alternant : sport, culture, loisirs créatifs, etc… Les ados peuvent s’inscrire aux activités qu’ils souhaitent, en choisissant parmi le programme d’activités. Sur chaque vignette, sont inscrit les jours, horaires et lieux d’activité. Le point de rendez-vous est toujours au CSC Laetitia même pour les activités extérieures. Public : 11-15 ans Centre Sportif et Culturel La Laëtitia adresse1} Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 40 76 30 0240407630 https://www.laetitia-nantes.fr/clubados/

