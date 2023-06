Création d’une fresque graffiti Club ados Beauchamp Beauchamp Catégories d’Évènement: Beauchamp

Val-d'Oise Création d’une fresque graffiti Club ados Beauchamp, 17 juillet 2023, Beauchamp. Création d’une fresque graffiti 17 – 19 juillet Club ados Cet été, découvrez les techniques du street art en participant à la réalisation d’une fresque pour le nouveau club ados. Guidé par un artiste graffeur professionnel expérimenté, découvrez les techniques du street et art et les différentes étapes de la création d’un graffiti. Club ados Avenue de l’Egalité 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « p.gayet@ville-beauchamp.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 065738813 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T18:00:00+02:00

