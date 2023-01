Club A livre ouvert à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: île de France

Club A livre ouvert à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 25 février 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 25 mars 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 29 avril 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 20 mai 2023

de 11h00 à 12h30

Le samedi 24 juin 2023

de 11h00 à 12h30

. gratuit

Un club pour partager ses coups de cœur littéraires, mais aussi pour découvrir nos nouveautés. Un moment convivial à partager avec les bibliothécaires. Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris Contact : 0145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr

