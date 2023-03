Jo Keïta Experience Club 27 Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . EUR 15 15 Soirée jazz avec Jo Keïta Experience.



Jo Keita, chanteur, auteur et compositeur, puise sa musique dans ses origines africaines qu’il mêle à la culture pop et urbaine d’aujourd’hui.



Jo Keïta, guitare et voix

Adam Derez, basse

Carl Charin, batterie



Une programmation Le Jam, hors les murs. Retrouvez Jo Keïta Experience au Club 27 jeudi 13 avril. https://www.facebook.com/lejam.marseille Club 27 27 rue d’Anvers Marseille 4e Arrondissement

