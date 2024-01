Robert ODDONE Club 27 Marseille, samedi 27 janvier 2024.

Robert ODDONE ♫♫♫ Samedi 27 janvier, 19h30 Club 27 10€ / Adhésion annuelle 10 €

Robert ODDONE est un pianiste atypique qui vous entraînera dans un voyage de mélodies autour du 7ème Art. Son talent au piano et sa passion pour la musique de film vous plongeront dans une agréable ambiance autour de divers compositeurs comme Ennio Morricone, Nino Rota, Michel Legrand, François de Roubaix, Giorgio Moroder, Hans Zimmer et bien d’autres… Un répertoire qui ravira les amoureux de la musique et du cinéma !

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert 20 H 30

PAF 10 €

Adhésion annuelle 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale *

✅️ NEW Salade de pâtes *

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * cake poire chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

