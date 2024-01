Bâbord Swing Club 27 Marseille, samedi 20 janvier 2024.

Bâbord Swing ♫♫♫ Samedi 20 janvier, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T22:00:00+01:00

Bâbord Swing est un groupe qui interprète ses propres compositions de chansons françaises dans des styles musicaux variés. Folk song, bossa, blues, country . Parfois chansons engagées mais toujours poétiques. Porté par notre principal compositeur Bernard Allain qui est également le créateur du groupe, Bâbord Swing enrichit son projet musical au travers de ses expériences et rencontres passées et actuelles .

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale *

✅️ NEW : Salade de pâtes *

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]