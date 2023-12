Jean Gomez & Alain Chiarazzo + Jam Session Club 27 Marseille, 7 janvier 2024, Marseille.

Jean Gomez & Alain Chiarazzo + Jam Session Dimanche 7 janvier 2024, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-07T19:30:00+01:00 – 2024-01-07T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-07T19:30:00+01:00 – 2024-01-07T22:00:00+01:00

Jean et Alain sont bien connus dans la région pour leur participation à de nombreuses formations musicales.

On peut citer Quartiers Nord et les Godfathers pour faire court. Ensemble, ils nous proposent un répertoire varié composé de grands standards et des morceaux un peu moins connus, toujours interprétés de manière très personnelle !

Le premier set sera suivi d’une Jam Session !

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]