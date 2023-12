Basilic Swing Club 27 Marseille, 5 janvier 2024, Marseille.

Basilic Swing Vendredi 5 janvier 2024, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle : 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-05T19:30:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-05T19:30:00+01:00 – 2024-01-05T22:00:00+01:00

Fleuron de la nouvelle scène jazz manouche marseillaise en pleine ébullition, Basilic Swing démontre que l’on peut faire du neuf avec du vieux. Ce quintet s’inspire des musiques traditionnelles d’Europe de l’est et du jazz américain pour distiller une énergie musicale emprunte d’émotions et sauvagement festive !

Avec son répertoire de jazz manouche, musiques Klezmer et Tzigane, Basilic Swing vous emmènera dans les racines des cultures itinérantes d’Europe centrale et de l’est.

L’ADN de Basilic Swing c’est d’explorer les origines du jazz manouche. Le Jazz Manouche (ou

jazz français pour les américains) a été inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt qui

s’est inspiré du jazz américain, de la musette française et surtout des musiques d’Europe de

l’Est. Les populations manouches et tziganes dont est originaire Django ont traversés de nombreux pays comme la Hongrie, la Roumanie, la Russie et se sont imprégnés du folklore musical local.

Ils ont également côtoyé et se sont imprégnés d’autres types de musiciens

itinérants comme les klezmerims (musique klezmer), les musiciens juifs ashkénazes d’Europe de l’Est.

Deux guitares, une contrebasse un violon et une clarinette pour vous faire voyager à la croisée des genres.

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

Adhésion annuelle : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

⚠️ Pour adhérer au Club 27 vous pouvez cliquer sur le lien HelloAsso ci-dessous :

https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/l-art-27/adhesions/adhesion-au-club-27 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]