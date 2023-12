OLD’N’YOUNG Club 27 Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

OLD’N’YOUNG Samedi 16 décembre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

OLD’N’YOUNG réunit quatre musiciens de générations différentes, autour d’une passion commune, la musique FOLK ROCK aux accents BLUES des années soixante dix (James TAYLOR, CROSBY, STILL AND NASH, Neil YOUNG, THE BEATLES, Paul MCCARTNEY. . .)

A travers celle-ci s’expriment un amour de la simplicité et du partage, des souvenirs douloureux ou bienheureux, peuplés d’images et de mélodies qui savent encore rassembler les adolescents d’aujourd’hui et ceux d’hier.

Ensemble, Pierre BEDOUK (batterie , choeurs) , Alain CHIARAZZO (guitare, chant) , Clément BEDOUK (guitare, chant) et Maxime PIGNON (basse , choeurs) vous emmènent avec ferveur sur le chemin fascinant d’une musique qui se partage sans modération, pleine de soleil et d’herbe grasse des grandes plaines.

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

2023-12-16T19:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00