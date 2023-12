Armando Luongo New Lands Quartet feat MATT CHALK Club 27 Marseille, 14 décembre 2023, Marseille.

Armando Luongo New Lands Quartet feat MATT CHALK Jeudi 14 décembre, 20h00 Club 27 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-14T20:00:00+01:00 – 2023-12-14T23:59:00+01:00

Matt Chalk est né en 1992 à Kansas City, Kansas. Il est saxophoniste, compositeur, peintre et artiste multidisciplinaire. À l’âge de 18 ans, il s’installe à New York avec une bourse pour étudier à la New School for Jazz and Contemporary Music où il étudie sous la tutelle de Reggie Workman et Jaleel Shaw. Au cours de ses dix années à New York, il se produit régulièrement dans des salles comme le Smalls, le Smoke et Fat Cat avec un groupe de jeunes sommités du jazz. Il se produit actuellement et enregistre avec l’ensemble SCOPES, dont le nouvel album – Age Of Reason – est acclamé par la critique. En tant qu’artiste visuel, les œuvres de Chalk ont été placées dans des dizaines de collections privées en Europe et en Amérique du Nord. Il a reçu le prix Artist In Residence 2021 au French-American Creative Exchange (FACE) à La Courneuve, France.

Armando Luongo New Lands Quartet

feat MATT CHALK

New Lands », premier projet en tant que leader d’Armando Luongo, est né à Bruxelles au cours de l’année 2021. « New Lands » est un journal de bord qui saisit au vol la quête d’un monde nouveau. Chaque mélodie est le récit du voyageur, qui au gré de ses balades, imagine et redécouvre ses rêves, à l’ombre d’un « arbre coréen » ou à la lumière d’une « nouvelle lune. » Ce n’est pas la première fois que le Jam accueille Armando, souvenez-vous, il était le batteur de la formation emmenée par Jérémy Dumont en 2019 avec le grand Godwin Louis au saxophone alto.

Armando Luongo Drums & Compositions

Matt Chalk (USA): alto sax

Wajdi Rihai (AL):piano

Basile Rahola (FR):doublebass

_____________________________________________________________

Ouverture 19h30 – Concert 20H30

Bar et Petite restauration sur place

Réservation uniquement par SMS : 06 09 53 40 41 (Henri)

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Club 27 27, rue d’Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 53 40 41 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]