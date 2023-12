Silver Balls Club 27 Marseille, 14 décembre 2023, Marseille.

Silver Balls Jeudi 14 décembre, 19h30 Club 27 10 € / Adhésion annuelle obligatoire 10 €

Venez découvrir Will & Luke LAZZO aux guitares, Patrice AERDEMAN à la basse, Rob IRONS à la batterie et Phililppe NASSIRPOUR au chant jouer leurs morceaux préférés unplugged.

Un spectacle inédit à ne rater sous aucun prétexte !

➡️ Ouverture des portes et Apéro :19 H30

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 € / Adhésion annuelle obligatoire : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

Petite restauration sur place

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅ Assiette végétale

✅ Vins, bières et Soft

☎️ Réservations par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

_____________________________________________________________

Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille Marseille 13004 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T19:30:00+01:00 – 2023-12-14T22:30:00+01:00

